Ruim 1.800 boetes uitgedeeld in Paasweekend

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft in het Paasweekend in ons land ruim 1.800 boetes uitgedeeld. De bekeuringen werden uitgedeeld aan mensen die met drie of meer personen te dicht bij elkaar waren.

Hoeveel boetes er in de gemeente Groningen zijn uitgedeeld is onbekend. “We hoefden dit weekend in Groningen niet grootschalig op te treden vanwege de coronamaatregelen”, laat een woordvoerder weten. “De meeste mensen houden zich keurig aan de regels.” Landelijk is dat het beeld ook. De politie heeft de indruk dat bijna iedereen lijkt te begrijpen dat je anderhalve meter afstand moet bewaren. Toch gaat het niet overal goed. Met name jongeren blijven een groot probleem. “We zien dat er veel meldingen blijven komen over jongeren die in groepjes op straat zijn. We treden altijd op, soms door te waarschuwen, maar ook door boetes uit te delen”, zegt Nationaal Commandant Max Daniel van de Nederlandse politie.

“Daarnaast zagen we ook dat mensen er met het mooie weer op uit wilden. In sommige gemeenten waren voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het sluiten van wegen of parken. Het was nu op sommige plekken wel druk, maar we hebben nergens massaal moeten ingrijpen. Anderhalve meter lijkt er bij veel mensen wel in te zitten, maar de oproep van de overheid is ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zeker met het mooie weer lijkt dat lastig.” Het daadwerkelijke aantal bekeuringen dat uitgedeeld is ligt naar alle waarschijnlijkheid hoger. In ons land mogen ook handhavers van bijvoorbeeld gemeenten en natuurorganisaties en politiemensen van de Koninklijke Marechaussee bekeuringen uitdelen. Die aantal zijn niet meegenomen in de cijfers van de politie.