Rondleidingen langs graven Groninger verzetsstrijders op Zuiderbegraafplaats zijn dit jaar digitaal

nieuws

Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

Stadsgids Henk Bakker geeft ieder jaar, rond de Nationale Dodenherdenking, rondleidingen langs graven van verzetsstrijders op de Zuiderbegraafplaats in Groningen. Omdat dit vanwege de coronacrisis dit jaar niet kan, kunnen geïnteresseerden dit jaar meedoen aan een ‘virtuele’ rondleiding via een livestream.

Op zondag 3 en maandag 4 mei kunnen geïnteresseerden via Zoom naar digitaal kijken naar de graven van 20 strijders die in of vlak na de tweede wereldoorlog zijn geëxecuteerd of op andere manier zijn omgekomen. Gids Henk Bakker geeft de deelnemers via deze alternatieve weg toch een rondleiding langs de graven op de Zuiderbegraafplaats.

De rondleiding begint (beide keren) om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. Aanmelden is verplicht en kan via info@henkbakker.nl.