RIVM waarschuwt voor vals NL-Alert

Foto: Wouter Hooijer

Het RIVM waarschuwt maandag voor een vals NL-Alert dat via de SMS verzonden wordt. De Rijksdienst roept op om niet op de link in het bericht te klikken.

Hoeveel berichten precies verstuurd zijn is onbekend maar bij het RIVM zijn maandagochtend meerdere meldingen binnengekomen. Mensen ontvingen een SMS dat er uit ziet als een NL-Alert. In het bericht wordt de ontvanger opgeroepen om een zorgpakket aan te schaffen dat het RIVM aan zou bieden. “Dit bericht is niet van ons afkomstig en wij hebben dit dan ook niet verstuurd”, laat een woordvoerder weten.

De politie laat weten dat het ziet dat criminelen de afgelopen weken handig inspelen op het coronavirus. Het virus wordt aangegrepen om fraude te plegen.

Waarschuwing! Vanochtend is er een vals NL-Alert verzonden. In het bericht wordt gesproken over zorgpakketten die het #RIVM zou aanbieden. Dit bericht is niet van het RIVM afkomstig. Klik niet op de link in het bericht.#NLAlert #FakeNews pic.twitter.com/gZSczigZg7 — RIVM (@rivm) April 20, 2020