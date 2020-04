RIVM start groot onderzoek naar groepsimmuniteit coronavirus

nieuws

Het RIVM is deze week een onderzoek gestart onder zesduizend Nederlanders om uit te zoeken hoeveel mensen afweerstoffen hebben tegen het coronavirus. Het onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd.

De zesduizend mensen komen uit het hele land en zijn van alle leeftijdsgroepen. Het betreft mensen die eerder meegedaan hebben aan het PIENTER-onderzoek. Dit is een langlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de afweer tegen infectieziekten. Het nieuwe corona-onderzoek zal een aantal keren herhaald worden en gaat zo’n anderhalf jaar duren. Na elke ronde komt het RIVM meer te weten over de opbouw van groepsimmuniteit in de bevolking. Iedereen die namelijk in aanraking komt met het virus maakt afweerstoffen aan. Door het meten van deze afweerstoffen weet het RIVM hoeveel mensen uit de bevolking besmet zijn geweest. Ook wordt onderzocht hoe lang afweerstoffen in het bloed blijven en wat de kwaliteit ervan is.

Om besmetting te voorkomen gaan deelnemers het onderzoek zelfstandig thuis uitvoeren. Deze mensen ontvangen een korte vragenlijst die ze digitaal in kunnen vullen. Ook krijgen ze een vingerpriksetje waarbij men zelf een buisje moet vullen met een aantal druppels bloed. Dit kan per post teruggestuurd worden naar het RIVM. De eerste ronde van het onderzoek wordt in april uitgevoerd waarna men in mei de eerste resultaten verwacht.