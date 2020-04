RIVM: ‘Eén nieuwe ziekenhuisopname van inwoner gemeente Groningen met coronavirus’

nieuws

Volgens het RIVM is er sinds maandagmiddag één nieuwe ziekenhuisopname geweest van een coronapatiënt uit de gemeente Groningen. Dat maakte de dienst dinsdagmiddag bekend.

Het aantal ziekenhuisopnames van inwoners van de gemeente steeg van 5,6 per 100.000 naar 6.0 per 100.000. Dit komt neer op een stijging met één persoon. De stijging is de eerste sinds afgelopen vrijdag.

Landelijk gezien zijn sinds maandagmiddag 234 mensen overleden aan het coronavirus, waarmee het totale dodental nu op 2.101 staat. In heel Nederland werden 292 nieuwe patiënten opgenomen in een ziekenhuis, het totale aantal opnames staat volgens het RIVM nu op 7.427. Het aantal geregistreerde besmettingen is met 777 toegenomen naar 19.580.