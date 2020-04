RIVM: ‘Aantal ziekenhuisopnames van inwoners gemeente Groningen gelijk aan woensdag’

nieuws

Volgens het RIVM is het aantal ziekenhuisopnames van corona-patiënten uit de gemeente Groningen gelijk gebleven sinds de laatste update van woensdagmiddag. Volgens het RIVM zijn donderdagmiddag achttien inwoners van de gemeente met COVID-19 opgenomen in een ziekenhuis.

Volgens het RIVM liggen nog steeds 7,7 op de 100.000 inwoners uit de gemeente in een ziekenhuis. In andere Groningse gemeenten blijft het aantal ziekenhuisopnames wel stabiel. In de gemeente Pekela liggen nog steeds de meeste inwoners met corona in een ziekenhuis (32,8) binnen de provincie Groningen. Pekela wordt gevolgd door Appingedam (25,8)

Landelijk steeg het aantal ziekenhuisopnames met 84, waarmee nu 10.769 mensen opgenomen zijn (geweest) in verband met het coronavirus. Nog eens 84 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19, waardoor nu 4.795 mensen aan het virus zijn overleden. Het RIVM deed 514 nieuwe positieve test, waardoor nu 39.316 mensen positief getest zijn.