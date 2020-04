RIVM: ‘Aantal ziekenhuisopnames van corona-patiënten in gemeente blijft gelijk met donderdag’

nieuws

Volgens het RIVM is het aantal ziekenhuisopnames in de gemeente Groningen vanwege het coronavirus in de afgelopen vierentwintig uur vrijwel gelijk gebleven.Ook vrijdagmiddag zijn er 5,2 op de 100.000 inwoners van de gemeente opgenomen in een ziekenhuis met COVID-19.

In absolute getallen zijn twaalf patiënten uit de gemeente opgenomen vanwege een corona-besmetting.

Landelijk werden er afgelopen etmaal 148 nieuwe overlijdens gemeld van bevestigde (geteste) corona-patiënten. Het aantal mensen dat nu overleden is aan het coronavirus komt daarmee op 1.487. Ook het aantal positieve tests steeg, dit etmaal met 1.026. Daardoor zijn nu 15,723 mensen positief getest op het coronavirus.

Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis steeg met 502. Het totale aantal patiënten dat in een hospitaal ligt, of opgenomen is geweest, stijgt daarmee naar 6.286.