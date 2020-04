RIVM: ‘Aantal ziekenhuisopnames in Groningen wegens corona licht gestegen’

nieuws

Het aantal mensen dat vanwege het coronavirus in de gemeente Groningen in een ziekenhuis is opgenomen is in vergelijking met dinsdag licht gestegen. Dat laat het RIVM woensdagmiddag weten.

In Groningen zijn er nu 4,7 mensen op 100.000 inwoners opgenomen. Dit zijn omgerekend zo’n elf patiënten. Dinsdag waren het nog negen inwoners van de gemeente Groningen die in een ziekenhuis behandeld worden. De cijfers om met het aantal ziekenhuisopnames te werken wordt sinds dinsdag door het RIVM gebruikt. Daarvoor rekende men met absolute of relatieve aantallen besmettingen per gemeente, maar daar is men dus van afgestapt.

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van het virus is het afgelopen etmaal met 134 toegenomen naar een totaal van 1.173. In de afgelopen 24 uur moesten 447 nieuwe patiënten opgenomen worden in het ziekenhuis. Het totale aantal coronapatiënten dat nu in een ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest is 5.159.

Sinds gisteren zijn er in Nederland:

– 134 mensen gemeld die zijn overleden aan COVID-19 (Totaal 1.173)

– 447 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis (Totaal 5.159)

