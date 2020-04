RIVM: “Aantal ziekenhuisopnames in Groningen stabiel”

nieuws

Het aantal mensen uit de gemeente Groningen die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen is in vergelijking met vrijdag stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Volgens het RIVM zijn er zaterdag 5,6 mensen op de 100.000 inwoners opgenomen in een ziekenhuis met corona-klachten. In absolute getallen zijn dit dertien patiënten. Een etmaal eerder waren deze aantallen precies hetzelfde. Uit de provinciale cijfers blijkt dat in de gemeente Pekela nog altijd de meeste inwoners zijn opgenomen in een ziekenhuis. Dit aantal is ook toegenomen. Waar dit zaterdag nog op 32,4 op de 100.000 lag is dit nu toegenomen naar 32,8. Ook in de gemeenten Westerkwartier en Westerwolde zijn de aantallen toegenomen. Van respectievelijk 15,8 en 15,5 naar 17,4 en 19,4.

Landelijk kwamen er het afgelopen etmaal 115 mensen te overlijden. Het totaal aantal bekende sterfgevallen komt daarmee op 1.766. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen, of opgenomen is geweest is met 253 toegenomen tot 6.875.

Sinds gisteren zijn er in Nederland:

– 115 mensen gemeld die zijn overleden aan COVID-19 (Totaal 1.766)

– 253 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis (Totaal 6.875)

– 1.224 mensen positief getest (Totaal 17.851) #COVID19 #coronavirushttps://t.co/9vnZORkJ0T — RIVM (@rivm) April 5, 2020