RIVM: ‘Aantal ziekenhuisopnames in Groningen afgelopen etmaal opnieuw licht gestegen’

Het aantal mensen uit de gemeente Groningen dat vanwege het coronavirus is opgenomen in een ziekenhuis is in vergelijking met woensdag opnieuw gestegen. Dat laat het RIVM donderdagmiddag weten.

Volgens de Rijksdienst zijn er nu 5,2 mensen op de 100.000 opgenomen in een ziekenhuis. In absolute getallen betreft dit twaalf patiënten. Woensdag betrof dit aantal 4,7 wat omgerekend elf patiënten zijn. De cijfers om met het aantal ziekenhuisopnames te werken wordt sinds afgelopen dinsdag door het RIVM toegepast. Daarvoor werkte men met absolute of relatieve aantal besmettingen per gemeente.

Landelijk werden er afgelopen etmaal 166 nieuwe overlijdensgevallen doorgegeven. Het aantal mensen dat nu overleden is aan het coronavirus komt daarmee op 1.339. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden. Er zit een vertraging tussen de dag van het overlijden en de dag dat het overlijden in de cijfers wordt meegenomen. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis opgenomen moest worden is gestegen met 625. Het totale aantal patiënten dat in een hospitaal ligt, of opgenomen is geweest, stijgt daarmee naar 5.784.

Sinds gisteren zijn er in Nederland:

– 166 mensen gemeld die zijn overleden aan COVID-19 (Totaal 1.339)

– 625 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis (Totaal 5.784)

– 1.083 mensen positief getest (Totaal 14.697) #COVID19 #coronavirushttps://t.co/JeORvk63Tl — RIVM (@rivm) April 2, 2020