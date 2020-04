RIVM: ‘Aantal ziekenhuisopnames in gemeente Groningen blijft gelijk’

nieuws

Voor de derde dag op rij is het aantal ziekenhuisopnames van patiënten uit de gemeente Groningen, in verband met het coronavirus, gelijk gebleven. Dat meldt het RIVM maandagmiddag.

Ook maandag zijn 5,6 mensen per 100.000 inwoners opgenomen in een ziekenhuis vanwege een besmetting met het coronavirus. Dat aantal is al sinds vrijdag gelijk gebleven. In absolute getallen zijn dertien inwoners van de gemeente opgenomen in een ziekenhuis.

In Nederland als geheel is aantal nieuwe ziekenhuisopnames vrijwel gelijk gebleven met 260 nieuwe opnames. Het aantal overlijdens daalde licht, van 115 slachtoffers tussen zaterdag en zondag naar 101 slachtoffers tussen zondag en maandag. In totaal zijn nu 18.803 mensen positief getest, een stijging van 952.