RIVM: “Aantal opgenomen coronapatiënten in Groningen toegenomen”

nieuws

Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen dat is opgenomen in ziekenhuizen is in vergelijking met zaterdag toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die op Paaszondag bekend werden gemaakt.

Volgens het RIVM zijn er nu 6,9 mensen op de 100.000 inwoners uit de gemeente opgenomen in een ziekenhuis. In absolute getallen betreft dit zestien patiënten. Op zaterdag lag dit aantal nog op 6,4 op de 100.000, op vrijdag op 6,0. In de rest van de provincie blijft de situatie stabiel. De gemeente Pekela telt met 32,8 nog altijd de meeste coronapatiënten in een ziekenhuis. De gemeenten Westerkwartier en Delfzijl volgen met respectievelijk met 20,5 en 20,3.

Het aantal mensen dat afgelopen etmaal landelijk is komen te overlijden is gestegen met 94. Het totaal aantal sterfgevallen komt daarmee op 2.737. Deze patiënten zijn niet allemaal afgelopen 24 uur overleden omdat er een vertraging zit tussen de dag van overlijden en het moment dat het overlijden gerapporteerd wordt. In de ziekenhuizen werden 196 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dit zijn meer patiënten dan op zaterdag. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen, of opgenomen is geweest, komt nu op 8.582.

Sinds gisteren zijn er:

– 196 ziekenhuisopnamen gemeld

– 94 overledenen gemeld

– 1.174 mensen positief getest Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. #coronavirus #COVID19 https://t.co/RN48qbXZVY — RIVM (@rivm) April 12, 2020