RIVM: “Aantal opgenomen coronapatiënten in Groningen stabiel”

Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen dat is opgenomen in ziekenhuizen is in vergelijking met Paaszondag stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Net als op zondag zijn er volgens het RIVM nu 6,9 op de 100.000 inwoners uit de gemeente Groningen opgenomen in een ziekenhuis. In absolute aantallen betreft dit zestien patiënten. Ook in de rest van de provincie blijft het aantal patiënten stabiel, uitzondering is de gemeente Westerkwartier. Daar steeg het aantal mensen dat naar een ziekenhuis moest van 20,5 naar 22,1 op de 100.000. De gemeente Pekela telt met 32,8 nog altijd de meeste coronapatiënten in ziekenhuizen. Westerkwartier en Delfzijl volgen, waarbij de laatste gemeente 20,3 telt.

Landelijk kwamen er het afgelopen etmaal 86 mensen te overlijden aan het virus. Het totale aantal mensen dat is overleden komt daarmee op 2.823. Het aantal mensen dat overleed ligt lager dan op zondag toen er 94 nieuwe doden gemeld werden. De patiënten zijn niet allemaal afgelopen etmaal overleden. Er zit namelijk een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat het overlijden in de statistieken wordt meegenomen. In het weekend is de vertraging vaak nog wat groter dan doordeweeks. Het aantal patiënten dat vanwege coronaklachten opgenomen is in het ziekenhuis is met 147 toegenomen waarmee er nu 8.729 patiënten in een ziekenhuis liggen of hebben gelegen.

Sinds gisteren zijn er:

– 147 ziekenhuisopnamen gemeld

– 86 overledenen gemeld

– 964 mensen positief getest Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. #coronavirus #COVID19https://t.co/wi70sXiMuL — RIVM (@rivm) April 13, 2020