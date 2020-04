RIVM: “Aantal coronapatiënten in Groningen blijft onveranderd”

nieuws

Het aantal mensen uit de gemeente Groningen dat is opgenomen in een ziekenhuis met een coronabesmetting blijft stabiel. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die zaterdagmiddag gepubliceerd werden.

In Groningen zijn 6,9 personen op de 100.000 inwoners opgenomen in een ziekenhuis. In absolute aantallen zijn dit zestien patiënten. Dit aantal is sinds afgelopen zondag al stabiel. Hoewel de percentages in andere gemeenten in de provincie hoger liggen (Pekela’s, Westerkwartier en Delfzijl), blijft het aantal ziekenhuisopnames ook hier stabiel.

Landelijk kwamen er afgelopen etmaal 142 personen te overlijden aan het virus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 3.601. Niet alle patiënten zijn afgelopen 24 uur overleden. Er zit een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat het meegenomen wordt in de statistieken. Het aantal mensen dat opgenomen moest worden in een ziekenhuis is gestegen met 129. In totaal zijn er nu 9.594 mensen opgenomen, of opgenomen geweest, in een ziekenhuis.

Sinds gisteren gemeld bij het RIVM:

– 129 mensen opgenomen in het ziekenhuis

– 142 mensen overleden

– 1.140 mensen positief getest #coronavirus #COVID19https://t.co/E06JacXBj3 — RIVM (@rivm) April 18, 2020