Rijkswaterstaat: “Pas op voor wilde dieren”

Rijkswaterstaat waarschuwt zaterdag om op snelwegen op te passen voor wilde dieren. Het aantal dieren dat op of bij snelwegen gespot wordt neemt de afgelopen dagen flink toe.

“Vanwege de coronamaatregelen van het kabinet zien we dat het op snelwegen erg rustig is”, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. “Zelfs tijdens de spits is er vrijwel geen drukte. Toch zien we een stijging van een ander soort weggebruiker die zich normaal gesproken maar weinig laat zien: wilde dieren.” Volgens Rijkswaterstaat wordt klein en middelgroot wild normaal gesproken afgeschrikt door het voorbijrazende verkeer. Nu rijden er echter veel minder auto’s waardoor de dieren zich bij de wegen laten zien. “En dat brengt risico’s met zich mee.”

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om alert te zijn. “Dieren zijn onvoorspelbaar en kunnen, als zij zich veilig wanen, plotseling oversteken. Let dus tijdens je rit goed op de weg én op de berm zodat je eventuele aanrijdingen kunt voorkomen.”