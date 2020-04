“Reizen in de trein met die plastic schermen en rode stickers is wel even wennen”

nieuws

Voor treinreizigers is het even wennen: verbodsbordjes die aangeven waar je niet mag zitten en plastic schermen die de verspreiding van het virus tegen moeten gaan.

“Ik had het nog niet eerder gezien”, laat een treinreiziger aan OOG Tv weten. “In het begin van de middag ben ik in de trein gestapt richting Zwolle. Ik werk in de vitale sector en omdat ik niet een auto heb, reis ik een aantal keren in de week met de trein naar mijn werk in de Hanzestad. In de trein waar ik zat was rekening gehouden met de anderhalvemetermaatregel. Op heel veel stoelen was met tie wraps een kaart bevestigt waarop staat dat dat geen zitplaats is. Daarnaast waren er allerlei plastic schermen bevestigt. Op zich voelde ik mij er wel prettig bij, maar het moet ook wel een beetje wennen. Misschien ook wel omdat het aangeeft dat hoe we tot voor een aantal weken geleden reisden, dat dit niet meer terug zal komen.”

Op dit moment maakt op een normale doordeweekse werkdag ongeveer tien procent van het totaal aantal reizigers gebruik van de trein. Roger van Boxtel van de NS liet vorige week weten dat een anderhalvemetermaatregel in het openbaar vervoer niet gaat werken. In de treinen zou dan plaats zijn voor maximaal twintig of dertig procent. Volgens Van Boxtel is het gebruik van mondkapjes in het ov onafwendbaar.