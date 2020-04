Raadslid Erick Bakker terug in fractie 100% Groningen

nieuws

Foto: 100% Groningen

Raadslid Erick Bakker is weer terug in de fractie van 100% Groningen. Dat heeft de partij zaterdag bekendgemaakt.

Vanwege gezondheidsproblemen moest Bakker bijna een jaar geleden het politieke strijdtoneel verlaten. “Ik realiseer mij dat ik het afgelopen jaar veel heb gemist maar ik doe 100% mijn best voor 100% Groningen, om onze politieke standpunten uit te dragen en te realiseren”, laat Bakker in een reactie weten. “Kop der Veur zeggen ze in Groningen en dat geldt zeker ook voor mij. Ik wil bij deze graag mijn tijdelijke vervanger en lijstopvolger Yaneth Menger ontzettend bedanken. Ze heeft het fantastisch gedaan!”

Menger hield zich het afgelopen jaar als raadslid bezig met armoedebestrijding, afval en sport. Ook heeft zij honderden studenten van het Alfa-college lesgegeven over armoede. “Ik heb het afgelopen jaar met ontzettend veel plezier en enthousiasme onze fractie mogen vertegenwoordigen”, zegt Menger. “Ik heb het ook als een voorrecht ervaren om de stem van de inwoners van onze gemeente Groningen te mogen vertegenwoordigen in het Huis van de Democratie. Daarnaast heb ik mooie en waardevolle gesprekken en ontmoetingen gehad met mensen tijdens bijeenkomsten in de verschillende wijken. Ik blijf mij uiteraard actief inzetten voor 100% Groningen en de inwoners van onze mooie gemeente!” Menger gaat haar rol als lijstopvolger weer vervullen. Ze zal actief betrokken blijven bij de partij.