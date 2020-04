PVV wil nieuwe woningen toch aansluiten op aardgasnet

nieuws

Foto: Pexels

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Vrijheid wil dat het gemeentebestuur nieuw te bouwen woningen toch op het gasnet aansluit. Het zal daar deze week een voorstel voor indienen.

Sinds 1 juli 2018 is de wettelijke aansluitplicht op het gastransportnet vervallen. Dat betekent dat alle nieuwbouwprojecten in de gemeente Groningen niet op het bestaande gastransportnet worden aangesloten. De PVV-fractie vraagt B&W daarom om, op grond van artikel 1 van de ‘Regeling Gebiedsaanwijzing Gasaansluitplicht’, omwille van ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’, toch gebieden aan te wijzen waarin aansluiting op het gastransportnet mogelijk wordt gemaakt.

“Aansluiting op een warmtenet of het realiseren van warmtepompen werkt namelijk kostenverhogend, waardoor de kostprijs van woningen in de regel aanzienlijk hoger uit zullen vallen. Dat is niet in het belang van de gemiddelde huizenkoper of huurder die het financieel toch al moeilijk heeft”, zo schrijft PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren in een persbericht.