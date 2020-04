PVV vreest ‘onbeheersbare gevolgen voor grondwaterstand’ bij Ring Zuid

nieuws

De Statenfractie van de Partij voor de Vrijheid vreest dat de huidige bouwplannen voor de aanleg van de zuidelijke ringweg van Groningen onbeheersbare nadelige gevolgen gaat hebben voor de grondwaterstand. De fractie stelt daarom schriftelijk vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Volgens de fractie zal slechts een derde deel van de verdiepte ligging worden uitgevoerd in onderwaterbeton. De PVV meent dat dit in tegenspraak is met de voorwaarden. Uit de bouwplannen voor de verdiepte ligging van de ring blijkt dat slechts een derde in onderwaterbeton gebouwd wordt, wat volgens de PVV betekent dat er permanent bemaling nodig zal zijn na oplevering van het project, een ‘aanzienlijke en structurele kostenpost.

Daarnaast vreest de fractie onbeheersbare nadelige gevolgen voor de grondwaterstand, voor omliggende bebouwing, leidingen, de natuur en verspreiding van verontreinigingen in het grond- en oppervlaktewater en de bodem.

Begin april waarschuwde de actiegroep ‘Groningen Verdient Beter’ al voor schade aan woonhuizen. Zij dienden daarom een bezwaar in tegen het ontwerpbesluit bij waterschap Hunze en Aa’s. De raadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft hier eind 2015 ook aandacht voor gevraagd. De fractie wilde toen van het Stadsbestuur weten wat de aanpak van de zuidelijke ringweg betekent voor de stand van het grondwater. De PvdD wilde ook weten welke maatregelen er komen en wie daarvoor betaalt. Volgens de partij was er sprake van bezorgdheid bij omwonenden.