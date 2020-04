PvdA: ‘Voorzie Groningers in financiële nood van snelle en ruimhartige inkomenssteun’

nieuws

Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid doet woensdagmiddag, tijdens het eerste digitale vragenuurtje van het college van b&w, voorstellen om kwetsbare mensen en Groningers die door de coronacrisis in de knel zitten te helpen.

Zo vraagt de fractie om Groningers in financiële nood snel en ruimhartig van inkomenssteun te voorzien. ‘Rotterdam heeft de verplichte zoekperiode voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar voor een bijstandsuitkering geschrapt’, weet Bushoff. ‘Dat zouden we in Groningen wellicht ook kunnen doen. Zo kunnen we jongeren die ineens zonder werk komen, omdat werk er voorlopig ook niet is, snel inkomensondersteuning bieden.

Daarnaast maakt de PvdA zich in deze periode extra zorgen over kwetsbare groepen. Het stelt voor om kwetsbare mensen proactief te benaderen om te vragen hoe het gaat. Ook vraagt de fractie om onderwijsondersteuning voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben.