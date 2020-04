Postharmonie speelt ‘Stay at Home Cha Cha’ vanuit zestig woonkamers

nieuws

Foto: still uit videoclip

De Gruno’s Postharmonie heeft een speciale versie opgenomen van ‘Stay at Home Cha Cha’. De verschillende partijen zijn door de leden thuis ingespeeld.

“De coronacrisis heeft ook voor ons grote gevolgen”, zegt woordvoerder Frits ten Bloemendal van de Postharmonie. “Al weken repeteren we niet meer gezamenlijk en het ene na het andere geplande optreden wordt geannuleerd.” Maar de Postharmonie laat zich niet zo makkelijk uit de weg slaan. “We wilden iets doen om alle mensen die op dit moment keihard aan het werk zijn in de zorg en in andere vitale beroepen een hart onder de riem te steken. Daarom hebben we een speciale ‘Stay at Home Cha Cha’ opgenomen. De versie is gecomponeerd door onze dirigent Peter Kleine Schaars. De partijen zijn door de leden thuis ingespeeld waarbij men gebruik heeft gemaakt van de eigen instrumenten maar er ook deels gebruik is gemaakt van huishoudelijke voorwerpen.”

Alle opnames bij de leden thuis zijn door Schaars samengevoegd en tot een complete opname gemaakt. Het stuk eindigt met de nadrukkelijke oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. “We hopen dat wanneer deze crisis achter de rug is, we met zijn allen weer naar buiten kunnen, naar de concertzalen, om te genieten van al het moois dat we elkaar te bieden hebben.”

Beluister hier de bijzondere uitvoering van de Cha Cha: