Politieonderzoek in verschillende panden aan Ulgersmaweg

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De politie is dinsdag bezig met een onderzoek in verschillende panden aan de Ulgersmaweg. Naar alle waarschijnlijk gaat het om een wietkwekerij.

“Ze hebben vanochtend om 07.30 uur een inval gedaan in een bedrijfspand”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl die zich baseert op berichten van omstanders en getuigen. “Agenten zijn vervolgens een groot deel van de dag bezig geweest met een onderzoek waarbij ze ook hulp kregen van de technische recherche en energiebedrijf Enexis.” In het begin van de avond wordt duidelijk dat het hoogstwaarschijnlijk om een grote kwekerij gaat. “Ze zijn nu bezig met ruimen. Er hangt hier een hele sterke wietlucht, en ik zag agenten met apparatuur die je gebruikt in kwekerijen naar buiten komen.” Volgens Nuver doet de politie onderzoek in drie panden die naast elkaar staan.

Het verhaal of er door de politie onderzoek wordt gedaan in panden aan de Ulgersmaweg is dinsdagmiddag geverifieerd bij een politiewoordvoerder. Op dat moment was op deze afdeling hier niets over bekend.