Politieauto botst op personenauto op Julianaplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op het Julianaplein is een politieauto op een personenauto gebotst. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een zwarte personenauto werd in de flank geraakt door een politiewagen. Het is onbekend of de politieauto op het moment van de botsing zwaailicht en sirene voerde.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De bestuurder van de zwarte personenauto wordt door medici gecontroleerd. De politieauto is een auto van een hondengeleider. De politiehond is zojuist meegenomen door een andere hondengeleider.”

Vanwege het ongeluk is de afslag vanaf de A7 richting Assen volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De betrokken voertuigen worden door een bergingsbedrijf weggesleept.