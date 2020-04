Politieagenten applaudisseren voor zorgmedewerkers bij Intensive Care UMCG

Agenten van de politie in Groningen organiseerden donderdagochtend een mooi gebaar voor het zorgpersoneel van het UMCG. Met meer dan tien politiewagens werden de sirenes geluid en er werd geapplaudisseerd.

“We stonden net buiten én binnen bij onze patiënten om jullie eerbetoon in ontvangst te nemen. En back to you”, zo schrijft het UMCG op Twitter.com



#daslief @polgroningen! We stonden net buiten én binnen bij onze patiënten om jullie eerbetoon in ontvangst te nemen. En back to you! 👏👏👏👏#ziedemens #covid #Corona #zorgvoorjezelf #zorgvoorelkaar pic.twitter.com/j3MnlUb90e

— UMCG (@umcg) April 16, 2020