Politie zoekt getuigen van mishandeling aan Maluslaan

Foto: Andries Oord

De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een mishandelingsincident. De mishandeling vond op 17 februari j.l. plaats aan de Maluslaan in Selwerd.

Op de bewuste zaterdag werd rond 11:00 uur een vrouw in een rode personenauto mishandeld door een man. Over de toedracht en de omstandigheden van de mishandeling heeft de politie niets bekend gemaakt.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar via 0800 – 7000. Ook kunnen getuigen een persoonlijk bericht achterlaten op de Facebookpagina van de politie Groningen. Houdt daarbij zaaknummer 2020043054 bij de hand.