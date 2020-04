Politie beëindigt Koningsdagfeest op Zuiderweg in Hoogkerk

nieuws

foto: Andries Oord

De politie in Groningen heeft maandagmiddag een einde gemaakt aan een Koningsdagfeest aan de Zuiderweg in Hoogkerk. Daar kwamen enkele tientallen mensen bijeen.

Met het feest negeerden de bezoekers van het feest de noodverordening die geldt in verband met het coronavirus. Of er boetes zijn uitgedeeld is niet bekend. De politie gaf de organisatoren een waarschuwing en beval hen om het feest binnen een half uur te stoppen. Volgens de politie hebben zij zich hier aan gehouden.

“Dergelijke feesten zijn onverantwoord en onacceptabel in deze tijd, ook op Koningsdag”, zo laat de politie op Twitter weten. Eerder op de maandag waarschuwden de politie en de gemeente inwoners van de Stad dat er zou worden opgetreden tegen samenscholing en onverantwoorde activiteiten.

De organisatoren hebben een waarschuwing gekregen en de opdracht het feest binnen een half uur te beëindigen. Dit is gebeurd. Dergelijke feesten zijn onverantwoord en onacceptabel in deze tijd. Ook op Koningsdag. — Politie Groningen (@polgroningen) April 27, 2020