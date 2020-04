Politie start groot onderzoek na aantreffen vrouw in water

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Forensische Opsporing van de politie is woensdagochtend een groot onderzoek gestart na het aantreffen dinsdagavond van een vrouw in het water langs de Oude Adorperweg. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een persoon te water kwam dinsdagavond rond 20.40 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve de politie, een ambulance en duikers van de brandweer werd ook een traumateam ter plaatse gestuurd. Hulpverleners hebben de vrouw uit het water kunnen halen waarna zij met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis. “Meerdere forensische rechercheurs zijn vanochtend een onderzoek gestart”, vertelt Lameris. “Dit gebeurt op de plek waar de vrouw is aangetroffen. Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat men niet weet hoe de vrouw hier terecht is gekomen en hoe zij te water heeft kunnen geraken.”

Hoe het op dit moment met het slachtoffer gaat kan vanwege de AVG-wetgeving niet door de hulpdiensten gezegd worden.

Deel dit artikel: