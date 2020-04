Politie ontruimt gekraakte loodsen Raab Karcherterrein

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Politieagenten hebben vrijdagochtend de laatste loodsen van het gekraakte Raab Karcherterrein aan de Koningsweg in de stad ontruimd. Voor zover bekend is er bij de ontruiming niemand aangehouden.

De ontruiming van de laatste loodsen van Bambara, zoals het complex in de volksmond wordt genoemd, begon rond 10.00 uur. De ontruiming kwam voor de krakers als een verrassing. Vanwege de coronacrisis waren ze in de veronderstelling dat ze nog wel enige tijd van de loodsen gebruik zouden mogen maken.

Vorig jaar herfst werd al een ander deel van het terrein ontruimd. Vervoersbedrijf Qbuzz ging vanaf toen het pand en het parkeerterrein in gebruik nemen om er bussen te stallen en te onderhouden. Op het moment van die ontruiming woonden er veertig mensen, waaronder kinderen, op het terrein. In de zes jaren dat ze er hun thuis hadden, hadden ze in het gebouw onder andere een weggeefwinkel, een concertzaal en oefenruimtes gebouwd. Dit gebeurde met toestemming van pandeigenaar Raab Karcher. Met de verkoop aan Qbuzz moesten de bewoners in een week verkassen.