Politie neemt brandstichting bij zendmast in Groningen hoog op

Foto: Jordi Haverdings - 112groningen.nl

Een ernstige situatie. Zo omschrijft de politie Groningen de brandstichting vrijdagavond bij een zendmast aan de Koningsweg.

De politie is direct een onderzoek gestart. “Dat onderzoek is vrijdagavond begonnen”, zegt woordvoerder Paul Heidanus van de politie Noord-Nederland. “We hebben gesproken met een getuige maar hebben ook zelf constateringen gedaan.” De woordvoerder laat weten dat het er ook gekeken wordt naar het landelijke geheel. De afgelopen week is er bij meerdere zendmasten in het land brand gesticht. We hebben contact gezocht met andere politieregio’s en leggen bij dit contact informatie naast elkaar om te kijken of er ook dwarsverbanden gelegd kunnen worden.”

Brand bij twee zendmasten in Brabant

Behalve in Groningen woedden er in de nacht van vrijdag op zaterdag ook branden bij twee telefoonmasten in het Brabantse Oudenbosch. Rond half drie was het raak aan de Bosschendijk en rond kwart over drie aan de Pagnevaart, meldt Omroep Brabant. Beide keren werd de brandweer ingezet. Bij de brand aan de Pagnevaart moest een hoogwerker ingezet worden omdat de brand tot in de top van de mast woedde. Eerder in de week was het al raak bij zendmasten in Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuennen. Bij de brand in Nuennen ontstond veel schade.

“Een auto stond in de bosjes stationair te draaien”

De brand aan de Koningsweg in Groningen ontstond rond 21.00 uur. Een ooggetuige zag het gebeuren. “Wij waren bezig met een dienst in een kerk tegenover de zendmast. We waren daar met maximaal dertig man, maar de hele avond reed er al regelmatig politie door de straat om te kijken of wij ons wel aan de voorschriften hielden. Op een gegeven moment ben ik naar buiten gelopen of ik wellicht ook iets uit moest leggen aan de politiemensen. En toen zag ik een blauwe auto in de bosjes staan nabij de zendmast. De motor draaide stationair. Vervolgens zie ik een man met een jerrycan naar de mast lopen. Hij gooit de jerrycan leeg en steekt het in de brand waarna er metershoge vlammen ontstaan.”

De politie doet onderzoek bij de zendmast aan de Koningsweg. Foto: Jordi Haverdings – 112groningen.nl

“Ik heb heel hard lopen schreeuwen”

De ooggetuige rent vervolgens naar de mast. “Ik heb die man proberen tegen te houden maar hij was ontzettend snel weg. Omdat ik flink heb lopen schreeuwen alarmeerde dat ook medewerkers van een nabijgelegen bedrijf. Samen hebben we de brand onder controle gebracht met een brandblusser. Ondertussen had ik al de hulpdiensten gebeld die vervolgens ook heel snel ter plaatse waren.” Volgens de ooggetuige ging het om benzine wat in brand was gestoken.

Alle lof voor de dapperheid van de ooggetuige

Heidanus looft de dapperheid van de ooggetuige. “Dankzij deze man is het bij een poging tot brandstichting gebleven en is er geen schade ontstaan. Dat hij zo alert heeft gehandeld valt hem echt te prijzen.” Agenten hebben na afloop met de ooggetuige gesproken. “Hij heeft informatie kunnen geven waar we nu verder op rechercheren. Ondertussen wil ik andere getuigen ook oproepen zich te melden. Mensen die vrijdagavond op de Koningsweg zijn geweest en iets gezien hebben, hoe onbelangrijk dit volgens hen ook is, die vragen wij zich te melden bij de politie. Dit kan op telefoonnummer 0900 88 44. Als er spoed is kun je ook het alarmnummer 112 bellen.”

NCTV: “Zorgelijke ontwikkeling”

Waarom de branden worden gesticht is nog onduidelijk, maar het lijkt te maken hebben met activisme rond het 5G-netwerk. Tegenstanders van 5G zijn bang dat de sterke straling zorgt voor gezondheidsproblemen. Daarnaast circuleren er allerlei complottheorieën. Zo zou het coronavirus verband houden met de komst van 5G. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid liet vrijdag weten bezorgd te zijn over de brandstichtingen en sabotageacties bij zendmasten. De NCTV noemt het een zorgelijke ontwikkeling en houdt de situatie erg goed in de gaten en heeft nauw contact met politie en telefoonproviders. Ook de telefoniebedrijven maken zich zorgen. “De beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur is vanwege de coronacrisis nu van essentieel belang. De verbindingen zijn hard nodig voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen maar ook voor mensen die het alarmnummer willen bellen”, laat een woordvoerder weten.