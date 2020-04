nieuws

Foto: Danja de Jonckhere

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie een einde gemaakt aan een samenkomst bij Vindicat. 15 studenten krijgen een boete.



‘Vannacht kregen wij een melding dat er in een pand aan de Grote Markt in Groningen mogelijk een feestje gaande zou zijn. Hierop zijn wij ter plaatse gegaan en troffen in het pand 15 personen aan. De samenkomst is beëindigd en alle aanwezige personen hebben een bekeuring aangezegd gekregen’.

De bekeuring bedraagt 390 euro per persoon.