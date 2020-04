Politie ingezet voor drukte en groepsvorming in Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Medewerkers van Stadstoezicht en politieagenten zijn maandagmiddag in actie gekomen in het Noorderplantsoen. In het Plantsoen was sprake van drukte en groepsvorming.

“We hebben signalen gekregen dat het druk is in het Noorderplantsoen”, laat een medewerker van Stadstoezicht op Twitter weten. “Er zou vooral sprake zijn van groepsvorming. Wij zijn samen met agenten nu in het Noorderplantsoen aanwezig om mensen hier op aan te spreken.” Zondag werd er in het Plantsoen nog een tekstkar ingezet. Op deze kar werden mensen met teksten geattendeerd om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven en om niet te lang op dezelfde plek te blijven. “Die kar gaan we vanaf dinsdag hier weer inzetten.” De gemeente Groningen laat desgevraagd weten dat het maandagmiddag te druk is in het Noorderplantsoen. “Er is maar één advies. Blijf thuis en kom niet naar de parken”, aldus een woordvoerder.

Anderhalve meter afstand van elkaar houden is één van de maatregelen die het kabinet genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Afgelopen weekend verliep dit op een aantal incidenten na goed. Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, waar alle Veiligheidsregio’s onder vallen, loet zondagavond weten tevreden te zijn hoe de regels in het land worden nageleefd.

Vandaag geen tekstkarren maar wel mooi weer…. krijgen nu signalen dat het druk is mbt groepsvorming in Noorderplantsoen. Collega’s zijn samen met @polgroningen bezoekers hierop aan het aan spreken! #stayhome #houdafstand #anderhalvemeter Morgen zijn er wel weer tekstkarren! pic.twitter.com/cXvtEu9Rgx — BOA 050 Groningen (@handhaving050) April 6, 2020

Nog steeds geldt: blijf thuis. Kom vooral niet naar het Noorderplantsoen en andere parken. Daar is het te druk en moeilijk om 1,5 meter afstand te bewaren. #blijfthuis pic.twitter.com/cikHSDY3XP — Gemeente Groningen (@gem_groningen) April 6, 2020