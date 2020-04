Politie geeft stopteken aan auto met meer dan drie inzittenden: één arrestatie

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De politie heeft zaterdagavond op de Savornin Lohmanlaan een auto een stopteken gegeven waar meer dan drie personen inzaten. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Vanwege de coronamaatregelen van het kabinet moet ook in personenauto’s de anderhalvemetermaatregel in acht worden genomen, tenzij men tot hetzelfde gezin behoord. Daar was in dit geval geen sprake van. Toen agenten de inzittenden aanspraken roken de politiemensen een sterke wietlucht die uit de auto kwam. De inzittenden werden daarop uit de auto gehaald en de agenten begonnen een doorzoeking. Daarbij werd al snel een bepaalde hoeveelheid softdrugs aangetroffen. De drugs is daarop in beslag genomen. Uit het onderzoek bleek ook dat één van de inzittenden gesignaleerd stond voor een celstraf die hij nog uit moet zitten.

De man is daarop aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De politie doet verder onderzoek in de zaak.