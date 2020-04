Politie bekeurt veertien internationale studenten op feestje in Balistraat

nieuws

foto: Andries Oord

De politie in Groningen heeft donderdagavond veertien internationale studenten bekeurd omdat zij een feestje hielden in een woning aan de Balistraat in de Oost-Indische Buurt.

De politie kreeg een melding over het feestje van een buurtbewoner. In de woning bleek niet alleen dat er meer dan drie mensen zonder familieband samen waren, maar dat het onmogelijk was om in de woning anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Voor alle veertien aanwezigen in de woning is een bekeuring van 390 euro uitgeschreven. Ook krijgen alle aanwezigen een aantekening op hun strafblad.

Ondanks het voorspelde mooie weer tijdens Koningsdag, wil de politie na deze berichtgeving alle inwoners van Groningen nogmaals op het hart drukken om zich aan de coronamaatregelen te houden.