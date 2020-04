Politie beëindigt illegaal pokertoernooi in Stad: veertien bekeuringen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben vrijdagavond aan de Lavendelweg een illegaal pokertoernooi beëindigt. Veertien mensen werden daarbij bekeurd.

Het toernooi vond plaats in een bedrijfspand. In de tweede helft van de avond drongen agenten het pand binnen. “We hebben veertien personen een bekeuring gegeven voor het overtreden van de corona noodverordening”, laat een woordvoerder van de politie weten. “De personen bezochten een illegale georganiseerde gokavond. Een dergelijk evenement, waarbij moedwillig de noodverordening wordt overtreden, is onverantwoord en onacceptabel. Daarom treden wij hier direct tegen op.”

Ook vorig weekend moest de politie in actie komen vanwege een vergelijkbare overtreding. Toen werd een feestje van vijftien studenten in het Vindicat-pand beëindigd.

