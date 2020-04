nieuws

Foto: Joey Lameris, 112groningen

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd in te breken bij de Albert Hein supermarkt in Selwerd. Dat meldt 112groningen.

Ze probeerden aan de voorzijde van het pand de deuren te forceren. Dat is niet gelukt. Wel werden de deuren zwaar beschadigd.

De politie onderzoekt de poging tot inbraak. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De supermarkt verwacht in de loop van woensdagmiddag weer open te gaan.