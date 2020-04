PKC’83 kan trainers niet betalen en baalt dat zaalteam niet kan promoveren

sport

Foto Andor Heij: Robert Groninger met enkele spelers van PKC'83

Het zaalvoetbalteam kan niet promoveren, er is geen geld om de trainers te betalen en hoe vind je een nieuwe hoofdsponsor in deze tijd. Dat is de situatie van de Groninger voetbalclub PKC’83 in de coronacrisis.

Door Andor Heij

De KNVB besloot dinsdag alle amateurcompetities te stoppen en niemand te laten promoveren of degraderen, nadat premier Rutte de maatregelen om het coronavirus in te dammen verlengde. Dat heeft grote gevolgen voor de clubs. PKC ’83, dat op sportpark De Kring speelt, is er een voorbeeld van.

“Gezondheid boven alles, voetbal is maar bijzaak”, is de eerste reactie van Robert Groninger, bestuurslid en assistent-trainer van PKC’83. Toch zijn de druiven zuur voor met name het zaalvoetbalteam van de club: “Dat team staat dik bovenaan in de topklasse (3e niveau) en kan nu niet promoveren. Daar balen we wel van, want we hebben de ambitie om zo snel mogelijk in de eredivisie te spelen. Misschien dat er een club uit de eerste divisie is, die uit zichzelf een stap lager wil en wij die plek kunnen overnemen”. Groninger weet ook niet precies hoe het anders had gemoeten: “Ik zou zelf de clubs die bovenaan staan laten promoveren. Maar ja dan zijn er weer clubs die ongeveer gelijk staan. Dus zeg het maar. De KNVB kan het sowieso nooit goed doen”.

Het veldteam van PKC stond in de degradatiezone in de eerste klasse. “Ik had er alle vertrouwen in dat we er in bleven. Maar het is nu wel makkelijker voor de spelers, want we zijn zeker eersteklasser. Voor sommigen was dat toch wel een voorwaarde om bij ons te spelen”.

Trainers worden niet betaald

PKC komt niet acuut in de financiële problemen. Maar de club betaalt bijvoorbeeld de trainers niet meer. “Er komt niks binnen en de vaste lasten gaan maar door. We kunnen ze niet meer betalen”, aldus Groninger. “We hebben inkomsten nodig uit de kantine”. En dan is er nog een probleem: “We zoeken voor volgend seizoen een nieuwe hoofdsponsor, maar zie die maar te krijgen in deze tijd van crisis”.

De club maakt gebruik van het noodfonds van vierduizend euro en Groninger is blij dat de bijdrages aan de KNVB vanaf april niet meer betaald hoeven te worden. Groninger hoopt ook dat de gemeente de huur van de velden laat schieten. “We hebben hierover contact met de gemeente. We hebben op 28 januari thuis onze laatste wedstrijd gespeeld. Je hoeft toch niet voor iets te betalen waar je geen gebruik van maakt”.

”Misschien moeten we in juni of juli maar een toernooi of een benefiet organiseren.”, vervolgt Groninger. “Dan kan de opbrengst misschien naar al die hulpverleners die nu zo hard bezig zijn”.