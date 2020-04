PKC’83 blij met steunpakket voor amateurvoetbalclubs

Voetbalclub PKC’83 uit de stad is blij met het steunpakket van 11 miljoen euro voor amateurclubs in Nederland. Dat steunpakket komt van de KNVB, ING en spelers van Oranje voor clubs die door de coronacrisis in de problemen komen.

Veel voetbalclubs hebben moeite om doorlopende kosten te betalen nu ze geen inkomsten hebben omdat de competitie stil ligt. Ook PKC kan in de problemen komen als de crisis nog lang gaat duren. Robert Groninger, bestuurslid van PKC, is daarom blij met het steunpakket. “Dat is op zich een hartstikke mooi bericht natuurlijk. Laten we hopen dat de amateurclubs er wat van kunnen profiteren. We hebben het allemaal nodig, en dit is toch een zetje in de rug voor de amateurploegen. Alle beetjes helpen.”

Staand op een verlaten veld heeft Groninger vooral heimwee. “Heimwee naar de groep, naar de club. Je bent vanaf augustus met z’n allen hier: supporters, medewerkers, voetballers, vrijwilligers. Je ziet elkaar nu niet meer en dat is wel een gemis natuurlijk.” En dat terwijl deze tijd normaal juist mooi is om te voetballen. “Kijk maar naar het weer. Dan draai je omzet, en die vervliegt nu.”

Hij is vooral bang dat de crisis nog lang gaat duren. “De kosten gaan door, zoals van gas en licht. Het probleem komt ook wel verder in het jaar. Je bent afhankelijk van je sponsors, maar alle sponsors hebben het ook moeilijk. Veel winkels zijn bijvoorbeeld dicht. Dan ga je toch inkomsten missen.”

Groninger hoopt dat de competitie nog kan worden hervat. “We hopen dat we hier in mei, juni weer kunnen staan om met z’n allen een balletje te schoppen en een drankje te doen. Maar ik ben bang dat het nog wel een paar maanden gaat duren voor deze crisis in Nederland over is.”