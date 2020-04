nieuws

Uit meetgegevens van Google blijkt dat het vorig weekend in de parken bijna anderhalf keer zo druk was als normaal. In Groningen verdubbelde dat bezoek zelfs.



In de cijfers van vorige week valt op dat in Groningen het bezoek aan parken 108 procent hoger lag dan normaal. Er werd 7% meer thuisgezeten.

Het bezoek aan winkels, stations en werkplekken daalde in Groningen met tientallen procenten.

