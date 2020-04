Palingvisser vindt Russische steur in Zuidlaardermeer

nieuws

Foto: Maky Orel via Wikimedia Commons (CC 1.0)

In het Zuidlaardermeer is deze week voor het eerst een Russische steur gevangen, een roofvis van een meter lang. Volgens RTV Drenthe trof Mans Vos, eigenaar van Palinghandel Vos aan het meer, de vis aan in zijn palingfuik.

De vis is waarschijnlijk uitgezet in het meer. De steuren worden wel gehouden als vijverdieren. De dieren kunnen erg groot worden, er zijn exemplaren van twee meter gevangen.

In Nederland worden steuren uitgezet in de Rijn. Het gaat hier om een andere soort, de Europese steur. Een steur in het Zuidlaardermeer is dus niet geheel ondenkbaar.