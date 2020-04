Paasweekend brengt geboorte zeearend in Hunzedal

nieuws

Foto: Gerrit Kiekebos

Voor het vierde jaar op rij is er een zeearend geboren in het Hunzedal. De geboorte vond naar alle waarschijnlijkheid plaats op Goede Vrijdag. Dat laat Het Groninger Landschap woensdag weten.

Hoeveel zeearenden er precies zijn geboren is nog onbekend. Op Goede Vrijdag werd voor het eerst gezien dat er gevoerd werd. De vader en moeder vormen sinds 2017 een paar. Sindsdien hebben ze elk jaar één of twee jongen grootgebracht. De broedlocatie is bijzonder omdat deze vlakbij de stad Groningen ligt. De zeearenden leven in het Hunzedal rond het Zuidlaardermeer. Het gebied is uitermate geschikt als leefgebied.

De precieze locatie wordt niet gedeeld door de natuurorganisatie. “Maar als je een glimp op wilt vangen dan bieden de kijktoren in de Oostpolder en de vogelkijkhut in de Westerbroekstermadepolder uitkomst”, laat een woordvoerder weten. Omdat het leefgebied vrij groot is, is de kans groot dat je ze vanaf deze plekken kunt spotten. Wel roept de organisatie op om rekening te houden met de anderhalve meter afstand.