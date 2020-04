Oververhitte cv-ketel laat brandweer uitrukken naar woonboot

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een piepende rookmelder heeft de Groninger brandweer maandagavond laten uitrukken naar een woonboot aan de Energieweg. Dat meldt de Groninger brandweer.

De melding van een brand op een woonboot kwam rond 19.10 uur binnen bij de brandweer waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Een piepende rookmelder in de cv-ruimte van een woonark had de bewoners geattendeerd op problemen”, vertelt brandweerwoordvoerder Arvid Klijzing. “Wij zijn direct ter plaatse gegaan en begonnen met een onderzoek. Al snel bleek dat het ging om een oververhitte cv-ketel. Van brand was geen sprake. Ook is er geen rookschade.”

Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl was kort na de hulpdiensten ter plaatse. “Uit voorzorg was er wel een slang hogedruk uitgerold en ook stond een brandblusser standby”, ziet hij. “Maar dit hoefde niet ingezet te worden. Ook zijn er een aantal metingen verricht in de woonboot.” Volgens de brandweer raakte niemand gewond. De brandweerlieden konden al snel weer retour naar de kazerne. De weg was vanwege de inzet van de hulpdiensten enige tijd afgesloten.