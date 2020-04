Oud-OOG Radio-dj krijgt programma op 3FM

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Voormalig OOG Radio-dj Jan Paul Beukema (20) krijgt een wekelijks programma op radiozender 3FM. Dat heeft de jongerenzender zaterdag bekendgemaakt.

De zender heeft de volledige programmering omgegooid waardoor er ruimte is gekomen voor nieuwe nacht-dj’s. Jan Paul gaat in de nacht van zondag op maandag van 02.00 tot 04.00 uur een programma maken. Daarmee gaat een droom voor de in Stadskanaal geboren radio-dj in vervulling. “Over tien jaar zie ik mezelf het liefst als fulltime radiomaker”, liet hij in 2015 weten. “Maar het kan ook zo zijn dat het niet lukt en dat ik dan fulltime marketeer ben. Maar ook in dat scenario wil ik radio blijven maken. Radio gaat nooit weg. Het is mijn lust en mijn leven.”

“Je moet jezelf onderscheiden”

Beukema werd geboren in september 1999. Gefascineerd door radio raakte hij bij het spelen van het spel Habbo Hotel. “Dat speelde ik op mijn zolderkamer. In dat spel had je de Habbo-radiozenders. Zo ben ik begonnen met radio maken. Dat heb ik heel lang gedaan. Op een gegeven moment wilde ik meer en ben ik gaan kijken bij een open dag van RTV Stadskanaal.” Na Stadskanaal volgde de overstap naar OOG Radio. Iedere zaterdagochtend reisde hij met de eerste bus vanuit Stadskanaal naar de Akkerstraat in Groningen waar toen nog de studio’s gevestigd waren. “Het lijkt me super om een Gerard Ekdom of een Giel Beelen te worden. Maar je moet jezelf wel onderscheiden. Ik ben niet iemand die een ander maar wat na wil gaan doen.”

‘Laat je horen’

Jan Paul is niet de eerste dj van OOG Radio die de overstap maakt naar 3FM. In de herfst van 2016 maakte Joost Schulte al de overstap. Hij is in de nieuwe programmering in de nacht van vrijdag op zaterdag én in de nacht van zaterdag op zondag te horen van 04.00 tot 06.00 uur. Met de nieuwe programmering, waarbij de slogan ‘Music starts here’ ingeruild is voor ‘Laat je horen’, hoopt de radiozender weer uit het slob te komen. Al tijden gaat het bergafwaarts met het marktaandeel van de zender.

