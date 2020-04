Oud FC Groningen verdediger Kruiswijk jeugdtrainer bij Be Quick 1887

sport

Foto: sportphotoagency.com Arnold Kruiswijk (l) in het shirt van Vitesse.

Oud-profvoetballer Arnold Kruiswijk wordt jeugdtrainer bij Be Quick 1887. Kruiswijk gaat de O-19, voorheen A1, trainen.

De 35-jarige in Haren woonachtige Kruiswijk speelde in de jeugdopleiding van FC Groningen en debuteerde in 2002 in de eerste selectie. In 2008 vertrok hij en speelde bij Anderlecht, Roda JC, Heerenveen en Vitesse. De verdediger stopte vorig jaar wegens een rugblessure. Kruiswijk was jeugdtrainer bij Vitesse en FC Groningen.

“Be Quick 1887 is een grote club in het noorden met het eerste elftal in de hoofdklasse en die met veel jeugdelftallen net onder het niveau van FC Groningen zit. Het is een club die een stap voorwaarts wil maken, er voetballen veel spelers die zichzelf willen ontwikkelen en met een goede motivatie”, aldus Kruiswijk op de website van Be Quick.