Opsporing Verzocht toont bewakingsbeelden van diefstal ‘Groningse’ Van Gogh

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

Dinsdagavond zal het televisieprogramma Opsporing Verzocht bewakingsbeelden tonen van de diefstal van ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ uit het Singer in Laren. Het schilderij is afkomstig uit de collectie van het Groninger Museum.



De politie besteedde, via Opsporing Verzocht, al eerder aandacht aan de diefstal van de ‘Groningse’ van Gogh. Daarop kreeg ze meerdere tips binnen. Ook vroeg ze in de uitzending van 31 maart aan het publiek om relevante bewakingsbeelden aan te leveren.

De inbraak in het museum Singer in Laren vond plaats in de nacht van zondag 29 op maandag 30 maart, rond 03.15 uur. De dieven kwamen binnen via de glazen voordeur van het gebouw. Na het inbraakalarm zijn agenten direct naar het museum gegaan. Daar en in de naaste omgeving troffen zij de dader(s) niet meer aan.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de diefstal met meerdere specialisten, zoals forensische onderzoekers, de tactische recherche en kunstroofexperts van de landelijke recherche.

Vanavond zijn in het programma Opsporing Verzocht beelden te zien van de roof van het Van Gogh schilderij van het @groningermuseum uit het @SingerLaren.

Kijk mee om 20.30 uur.

Alle hulp is welkom. 🙏@opsporing_tv @avrotros_kunst #diefstal #vangogh @NPO1 https://t.co/4BL9g7mdca — Groninger Museum (@groningermuseum) April 21, 2020