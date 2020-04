Opsporing Verzocht besteedt opnieuw aandacht aan brand bij zendmast

nieuws

Foto: Jordi Haverdings - 112groningen.nl

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht gaat dinsdagavond opnieuw aandacht besteden aan de brandstichting bij de zendmast aan de Koningsweg in Groningen. Dat heeft de politie dinsdagmiddag bekendgemaakt.

“In het programma wordt aandacht besteed aan verschillende brandstichtingen bij zendmasten die afgelopen tijd in het land hebben plaatsgevonden waarbij ook de mast op het bedrijventerrein aan de Koningsweg aan bod komt”, laat een woordvoerder weten. “Heeft u informatie over de brandstichtingen? Meld het via de Opsporingslijn op 0800 60 70 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”

De brandstichting bij de zendmast in Groningen vond anderhalve week geleden plaats. Een man goot een jerrycan leeg waarna hij brand stichtte. Vorige week werden bewakingsbeelden getoond in het televisieprogramma. Dit leverde ruim dertig tips op. De politie liet toen weten dat het ‘bruikbare tips zijn waarop verder gerechercheerd kan worden’.

De afgelopen 2 weken stonden #zendmasten in Nederland in brand. De mast op deze beelden in #groningen is aangestoken. Hebt u waardevolle #informatie voor het onderzoek of herkent u de man? Melden via https://t.co/UBQrjl6CZ4 Ziet u een verdachte situatie bij een mast? Bel 112. pic.twitter.com/Ha9yWv2nVq — Landelijke Eenheid (@PolitieLE) April 14, 2020