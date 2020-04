Oproep WIJ Groningen: ‘Blijf ons opzoeken!’

Ondanks dat alle locaties van WIJ Groningen in de stad niet toegankelijk zijn voor bewoners, roept de organisatie mensen met hulpvragen op zich gewoon te melden. “Wij werken gewoon door, dus schroom niet”, zegt Mirjam Kuin van WIJ Groningen.

Bewoners kunnen gewoon bellen en mailen met hulpvragen. “Het kunnen hele kleine dingen zijn die voor de mensen heel groot zijn, zoals: hoe krijg ik mijn boodschappen. Het kan ook gaan over kinderen waarvan de thuissituatie niet veilig genoeg is en daar bieden we nog steeds ondersteuning aan,” vertelt Kuin.

“Van belang is dat alle bewoners van de stad Groningen weten dat wij bereikbaar zijn en dat wij hen met veel, zo niet alle vragen kunnen helpen. Natuurlijk is zelfredzaamheid een uitgangspunt van WIJ Groningen, daar helpen we bewoners ook mee dit te realiseren, maar in deze tijd is zelfredzaamheid geen vanzelfsprekendheid. Wij luisteren goed naar de hulpvraag en lossen deze desgewenst zelf op of koppelen bewoners aan één van de vele initiatieven die op dit moment in gang zijn gezet,” laat WIJ Groningen weten.