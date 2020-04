Open brief Schuiling: “Dit had een maand van ontmoeting en verbinding moeten zijn”

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling heeft een brief geschreven aan alle inwoners van de gemeente Groningen over het uitstel van de viering van 75 jaar bevrijding, die normaal gezien vandaag had moeten plaatsvinden.

Schuiling schrijft onder andere: “Dit had een maand van ontmoeting en verbinding moeten zijn. Velen hebben zich ingezet om op respectvolle wijze ons 75e bevrijdingsjaar te kleuren. Dat doen we volgend jaar. (..) Laat ons onze vrijheid koesteren. Laat ons, juist nu, beseffen hoe kostbaar ze is en hoe dierbaar vrijheid en gezondheid ons zijn.”

Helemaal onopgemerkt blijft de bevrijding dit jaar niet. De Martinitoren kleurt namelijk op donderdag 16 april, vrijdag 17 april en zaterdag 18 april tussen 20:00 uur en 01:00 uur rood-wit-blauw ter herinnering aan 75 jaar vrijheid. Deze maand zouden er drie dagen artiesten, toespraken en films te zien zijn op de Grote Markt. Dat gebeurt nu in april of mei 2021. Het meerdaags programma in het Forum Groningen rondom 75 jaar Verenigde Naties in oktober 2020 gaat voorlopig wel door.

