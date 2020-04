“Op Paasmaandag is het even over met de thermische verwennerij”

nieuws

Het worden Paasdagen met twee gezichten. Op Paasmaandag wordt het ruim tien graden kouder dan op de eerste paasdag. Maar daarna gaan de temperaturen weer klimmen, zegt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Het is op Paaszondag genieten van het zachte Paasweer”, vertelt Kamphuis. “Uiteraard genieten vanuit je eigen tuin of op je balkon. Er is gedurende de dag veel zon hoewel er ook wat wolkenvelden over trekken. Het wordt met een zwakke westenwind, kracht twee, rond de twintig graden. Naar alle waarschijnlijkheid blijft het droog.”Paasmaandag wordt het een hele andere dag. “Ja, dan is het even over met de thermische verwennerij. Het wordt slechts acht of negen graden. Er zal veel bewolking zijn en als klap op de vuurpijl staat er ook nog eens een koude noordenwind, kracht drie tot vier.”

Ook dinsdag gaat koud verlopen. “Vanaf woensdag zien we een opleving. De temperatuur gaat dan omhoog en ook zal de zon zich weer wat vaker laten zien. Op alle dagen zal het droog blijven, en dat is voor de natuur geen goed nieuws.”