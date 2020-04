“Op Koningsdag massaal om 10.00 uur het Wilhelmus spelen”

nieuws

Op Koningsdag zoveel mogelijk mensen die het Wilhelmus spelen en zingen. Dat is de oproep van het Koninklijk Concertgebouw orkest.

Vanwege de coronamaatregelen zijn nagenoeg alle festiviteiten afgelast. Koningsdag is voor de gelegenheid omgevormd tot Woningsdag. Maar één ding blijft en dat is het spelen van het volkslied. “De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen meedoen door het volkslied vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin mee te zingen of te spelen”, laat het Concertgebouw Orkest weten. De bedoeling is dat het Wilhelmus om 10.00 uur gaat klinken. “Voor dit tijdstip is gekozen omdat dan doorgaans muziekverenigingen door heel Nederland met de festiviteiten met Koningsdag beginnen door het Wilhelmus te spelen.”

Het Koninklijk Concertgebouw Orkest heeft de verschillende partijen van het volkslied beschikbaar gesteld voor allerlei soorten bezettingen als koperkwartet, trio, orkest en koor. De werken zijn gearrangeerd door Rob Dirksen.

Oproep

Mocht jij straks het Wilhelmus gaan spelen, vergeet je dan niet om hier een filmpje van te maken? Deze filmpjes plaatsen we op deze website. Je kunt ze sturen naar onze e-mail, via Twitter of via onze Facebook-pagina.