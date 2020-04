Op 4 mei geen stille tocht naar Martinikerkhof

nieuws

Foto: Henk Tammens - gemeente Groningen

De stille tocht op de Nationale Dodenherdenking vanaf het Joods Monument aan de Hereweg naar het Martinikerkhof gaat dit jaar niet door. Dat laat de organisatie achter de herdenking weten.

Aanleiding is het coronavirus en de maatregelen die het kabinet genomen heeft om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Om die reden gaat de stille tocht niet door en is er ook geen gezamenlijke kranslegging op het Martinikerkhof. Wel zullen burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen en Commissaris van de Koning René Paas (CDA) in de avond een krans leggen bij het monument op het Martinikerkhof nadat er om 20.00 uur twee minuten stilte in acht zijn gekomen. Burgemeester Schuiling zal dan ook een toespraak houden.

Live op televisie

Vanwege de maatregelen is het niet mogelijk dat er publiek bij aanwezig is. Ook is het niet mogelijk dat andere personen of organisaties deelnemen aan de kranslegging. Om niets te hoeven missen gaat RTV Noord de herdenking live op televisie en internet uitzenden.

Trompetten op 4 mei

De organisatie in Groningen roept mensen op om thuis mee te herdenken. Eerder deed de Oranjeverenigingen in Etten-Leur al de oproep dat het geweldig zou zijn als op 4 mei zoveel mogelijk trompetten en andere blaasinstrumenten het Taptoe-signaal spelen. Bastiaan Anink van de Oranjeverenigingen: “Daarom roepen we iedereen op om op 4 mei, op de Nationale Herdenkingsdag, het Taptoe-signaal te spelen. Steek het instrument uit het raam of ga in de tuin staan en laat de buurt horen dat je er bent.” Volgens Anink zouden trompettisten en andere bespelers van blaasinstrumenten dit stuk om 19.58 uur in moeten zetten. Na het in acht nemen van de twee minuten stilte kan dan het Wilhelmus gespeeld worden.